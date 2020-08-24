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Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости. 29 лет назад в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины.

Президент Владимир Зеленский выступит с речью на Софийской площади в Киеве. На Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии чествования памяти павших защитников Украины.

По всей Украине в торжественных мероприятиях примут участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, участники ООС/АТО и общественности.

Также предусмотрены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства и войны против российских оккупантов на Донбассе.
 
ForUm

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