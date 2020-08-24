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В Херсоне ночью 24 августа неизвестные проникли в Успенский собор и похитили все украшения на чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо».

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об похищении клирик Херсонской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Гуляев написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня ночью в Успенский собор Херсона проникли воры, разбили стекло и сняли украшения с чудотворной иконы «Благодатное Небо», – рассказал священник.

Он отметил, что все украденные украшения «висели на иконе, не от богатства, а от горя – это благодарность жителей Херсона Божией Матери за исцеления, за утёртые слёзы, за утешения».

Ограбление произошло за несколько дней до престольного праздника собора.

Икона Божией Матери «Благодатное Небо» – единственный образ из дореволюционного иконостаса Успенского собора, чудом сохранившийся до наших дней. По молитвам Богородицы у иконы «Благодатное Небо» верующие получают благодатную помощь в исцелении от различных болезней (в т.ч. онкологических и бесплодия), в даровании семейного благополучия, благополучном рождении детей, возвращении без вести пропавших, помощь в учебе, работе и многих других житейских вопросах.

 
ForUm

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