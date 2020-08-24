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Православным верующим День независимости Украины напоминает о необходимости внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины, настоящему патриотизму и свободе.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Господь Иисус Христос призвал познать Истину, которая и освободит нас. Иными словами, Спаситель четко указывал на связь между духовными усилиями и достижением настоящей, а не иллюзорной свободы. День независимости Украины - это не только праздник свободы нашего государства от внешних воздействий. Это день, когда нам нужно задуматься над внутренней свободой и ее значением», - отметил владыка.

Он напомнил слова известного философа Мераба Мамардашвили о том, что человеку невозможно «дать» свободу, нельзя быть свободным принудительно. Таким образом, достижение свободы зависит от внутреннего состояния и личной готовности каждого из нас.

«Для христианина быть свободным – значит, не зависеть от греха, значит принимать решения, опираясь на Евангелие, а не на собственные меркантильные желания. Состояние христианской свободы не зависит от настроения, окружения и обстоятельств. Это состояние не дается, а достигается - своим трудом и духовными усилиями. Потерять его можно не через внешние факторы, какими бы тяжелыми они ни были, а только отказавшись от Истины и согласившись действенно «познавать» зло», - сказал епископ Виктор.

Он подчеркнул, что без Христа об истинной независимости говорить нельзя.

«Для православных верующих граждан День независимости Украины указывает не столько на самостоятельность нашего государства от внешних сил, сколько на необходимость внутренних изменений, которые приведут каждого украинца к познанию Истины. Без Христа ни о какой независимости говорить нельзя. Только руководствуясь Истиной, можно стать настоящими христианами, патриотами и людьми. Это и будет главным достижением нашей независимости и свободы», - заключил епископ Виктор.
ForUm

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