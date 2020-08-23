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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага, который отмечается 23 августа.

Видео с обращением главы государства по случаю праздника было опубликовано на его странице в Facebook.

В нем Зеленский вспомнил ключевые события в истории независимой Украины, отметив, что сине-желтый флаг всегда сопровождал украинцев в самые важные моменты.

«Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту. Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны», — призвал президент.
ForUm

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