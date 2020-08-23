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Организация гражданской авиации Ирана раскрыла данные из черных ящиков украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе. Власти Ирана заявляют, что пилоты до последнего контролировали самолет.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Глава организации Торадж Дехкани сообщил, что самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.

«Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом», - сказал Дехкани.

Он добавил, что первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты все еще пытались контролировать полет.

Напомним, ранее Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной относительно компенсаций за сбитый самолет.
ForUm

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