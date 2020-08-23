Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Тегеран полностью готов к переговорам о компенсациях за сбитый украинский самолет. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило агентство IRNA.

Так, Зангане назвал вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в небе Ирана, ключевыми на предстоящих переговорах, в том числе вопрос о компенсациях.

«Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсациях», - подчеркнул чиновник и добавил, что следующий раунд переговоров запланирован на октябрь.

Напомним, ранее власти Ирана отказались компенсировать компании МАУ стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном.

В ответ на это в МИДе Украины заявили, что Ирану придется возместить убытки украинской авиакомпании в любом случае.