В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали одного из координаторов незаконных уличных протестов. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием новых участников акций.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

«Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги», - говорится в сообщении.

Отмечается, координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Правоохранители пресекли встречу участников сговора. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.