также в разделеСтолица
В Киеве по подозрению в незаконном хранении оружия задержали 6 человек 19
Киевский бизнесмен не уплатил 7,5 млн налогов за аренду земли 36
«Флаг Кличко» будет видно практически с любой точки столицы 25
В киевских больницах – 499 больных COVID-19, 92 пациента – в тяжелом состоянии 15
НАБУ: Чиновники «Киевзеленстроя» похитили 78 миллионов из бюджета Киева 15
Социально незащищенным киевлянам выплатят 92 млн ко Дню Независимости 18
Коронавирус подтвердили еще у 156 жителей Киева 15
Вынесен приговор мужчине за аферу с квартирой киевского профессора 16
Киевский фуникулер возобновляет работу 11
В Киеве из-за жары запретили купаться на 10 пляжах 18
В Киеве – загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах 74
АМКУ решил разобраться, что не так с «Подольским мостом» 16
В Киеве из-за столкновения с авто погиб лось 21
В Киеве снова побит антирекорд: COVID-19 подтвердили у 227 жителей 27
В Киеве – тоже антирекорд: COVID-19 подтвердили у 215 человек 18
Нашли «минера» двух посольств в Киеве 16
Киевский полицейский вымогал взятку за «крышу» от владелицы кальян-бара 23
Кличко обещает помощь активистам инициативы «Києве, мий» 34

В центре Киева из-за массовых мероприятий ко Дню флага и ко Дню независимости частично перекроют дорожное движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в субботу, 22 августа.

Так, с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Во время проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги