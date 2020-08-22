В центре Киева из-за массовых мероприятий ко Дню флага и ко Дню независимости частично перекроют дорожное движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в субботу, 22 августа.

Так, с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Во время проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.