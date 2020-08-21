Правительство Турции приняло решение превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на РИА Новости, решение опубликовано в правительственной газете.

«Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религий и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть», - передает греческий телеканал ERT.

Монастырь, который превратили в музей 74 года назад, расположен в районе Фатих Стамбула.

Его построили в шестом веке, в 534 году нашей эры. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.

Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.

Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии из музея на мечеть.