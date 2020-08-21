Ко Дню Независимости Киев выплатит 92 млн гривен помощи социально незащищенным жителям.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Город уже начал выплачивать материальную помощь ко Дню независимости. Всего ее получат более 300 тысяч жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории социально незащищенных киевлян. Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе «Забота» ко Дню независимости город выплатит более 92 млн гривен», - сообщил Кличко.

Он отметил, что поступать средства будут на пенсионные счета и счета держателей «Карточки киевлянина». Также выплаты будут осуществляться через отделения «Укрпочты».