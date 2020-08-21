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Дарницкий районный суд Киева объявил обвинительный приговор мужчине по факту незаконного завладения двумя квартирами в Киеве на основании поддельных документов (ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемый, действуя в сговоре с другими соучастниками, втерся в доверие к 63-летнему профессору физико-математических наук, который жил один, и воспользовавшись его болезненным состоянием похитил правоустанавливающие документы на две его квартиры в Киеве и паспорт.

В дальнейшем злоумышленники подделали эти документы на подставных лиц и использовали их при нотариальном удостоверении договоров отчуждения указанного имущества.

Следствием доказано, что именно обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению.

Сумма ущерба, нанесенного действиями обвиняемого, составляет более 3,5 млн гривен.

После исследования всего объема доказательств в суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

На незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату.
ForUm

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