В пункте пропуска «Тиса» пограничники Чопского отряда предупредили попытку незаконного вывоза из Украины крупной партии янтаря. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время осмотра автобуса марки «Vanhool» украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник.

В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций. Общий вес обнаруженного составляет около 111 кг.

Продолжается осмотр и установка точного веса янтаря. По данному факту в ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК «Нарушение правил охраны или использования недр».