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Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский отправился в село Садовое, чтобы увидеть, как работают почтальоны и служба доставки нового проекта «Передвижной почтовый пункт».  Он  лично занес посылки и пенсии селянам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Доставка будет работать всегда, а президент на доставке только сегодня», - пошутил  Зеленский.

Он поинтересовался, нравится ли селянам работа передвижных отделений «Укрпочты», как долго ждали заказ и что именно заказывали.

«Мне понравилось, что привозят лекарства прямо домой. Ждала два дня. Цена ниже, чем в райцентре», - рассказала местная жительница.

Жители Садового признались, что не ожидали получить соцвыплаты и свои заказы от главы государства, поэтому были приятно удивлены.

Передвижные почтовые пункты будут работать по 73 маршрутам. На автомобилях работники предприятия будут обслуживать жителей 608 самых и маленьких сел области.

Президент поинтересовался, чем оснащен автотранспорт, есть ли в нем специальные охлаждающие боксы для перевозки товаров и лекарств.

Работники «Укрпочты» рассказали Главе государства, в их автотранспорте есть холодильник, секции для прессы и сейф для денег. По их словам, такая комплектация автомобиля - пока тестовый вариант, и в будущем она будет улучшаться.

Этот пилотный проект «Укрпочты» сейчас реализуется в шести областях. К концу 2021 планируется распространить его на всю страну.
ForUm

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