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За последние дни в атмосферном воздухе Киева повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций указанных веществ

на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли», - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

За последние сутки в экосистемах города Киева зафиксировано 5 очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все очаги пожаров ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила, площадью 45 га. Также ликвидировано 3 очаги пожаров торфа площадью 0,5 га.
ForUm

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