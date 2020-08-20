Глава российской оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что специалисты на протяжении трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха в городе после сообщений и выбросе на заводе «Крымский титан», передает Крым.Реалии.

«Уже сегодня соответствующие замеры были сделаны лабораторией Главного управления МЧС России по Республике Крым, которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ», – отметил он.

Ранее директор филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске Эдуард Курмачев сообщил, что 18 августа на заводом образовалось «незначительное облако», которое рассеялось в течение 10 минут.

В начале июля сообщалось, что на заводе «Крымский титан» строят установки для нейтрализации кислотных стоков.

В августе прошлого года временно остановили работу одного из цехов предприятия «Крымский титан» и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы «предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма».