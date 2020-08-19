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Умер украинский ученый, президент Национальной академии наук Борис Патон. 

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию «вагнеровцев».

Белорусский президент Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз