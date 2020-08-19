Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает о подготовке хакерской группировкой Gamaredon, за которой стоят спецслужбы РФ, к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак. «Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран», - отметил он.

«Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества», - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

НКЦК при СНБО Украины уже предупредил субъектов кибербезопасности об опасности. В случае выявления индикаторов компрометации необходимо безотлагательно информировать НКЦК при СНБО Украины (е-mail: [email protected]).