Кабинет Министров Украины отменил специальные обязательства (ПСО) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продавать газ населению по льготной цене с августа в связи с открытием конкурентного рынка газа.



Соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня без обсуждения, передает УНИАН.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что «Нафтогаз Украины» освобождается от обязательства осуществлять обязательную продажу газа газопоставляющим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению.

Напомним, 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК «Нафтогаз Украины». Стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.