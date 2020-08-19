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Белорусский президент Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд стран, поручил Министерству иностранных дел предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности «за разжигание беспорядков». Об этом он сообщил на заседании СНБО, передает УНИАН.

«Им (лидерам европейских государств. – Ред.) просто надо рассказать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другин, и Зеленский ... чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения ... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков», - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что «финансирование беспорядков - это и есть разжигание». «И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», - добавил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что «они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если это произойдет».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.
ForUm

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