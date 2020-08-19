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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии девятого созыва на 11:00 25 августа 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

Предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (реестр. № 3963);

2) проект Закона Украины о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (реестр. № 3659);

3) проект постановления Верховной Рады Украины об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994) и др.;

Напомним, президент Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект о увеличении размера минимальной заработной платы.
ForUm

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