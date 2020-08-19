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В Верховной Раде предлагают объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Проект постановления об объявлении конкурса (№ 3994) внесли на рассмотрение парламента, в частности председатель ВР Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, сообщает УНИАН.

Проект включен в повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 25 августа.

Документом предусмотрено поручить Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины в следующие этапы: до 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

До 1 ноября правительство должно провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного герба Украины. До 1 декабря должен быть определен победитель и поданы на рассмотрение Верховной Рады предложения, установленные по результатам конкурса.

В феврале 1992 года Верховная Рада постановлением утвердила Государственный герб независимой Украины, который имеет статус малого герба - золотой Трезубец на синем щите. Проводилось несколько конкурсов относительно большого герба, но они были безрезультатными, так как вокруг вопроса было много критики и 300 голосов в парламенте не набиралось бы.

Согласно Конституции, «большой Государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого Государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)».
ForUm

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