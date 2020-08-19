В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков отметил, что ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года, и, согласно плану, движение по одной полосе должны запустить уже в 2020-м. Завершить строительство планируют через два года. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в строительстве задействованы 350 работников.

Во время общения с представителями СМИ Зеленский отметил, что строительство большого моста в Запорожье является не только важным символом для горожан. Реализовав этот приоритетный проект, местные власти смогут продемонстрировать способность работать на результат.

«Этот мост, как мы и говорили, мы начали строить. Согласно планам команды, с момента подписания контрактов понадобится два года. Я думаю, это быстро. Посмотрим. Хотим действительно его построить», - заявил он.

Президент подчеркнул, что местные выборы, которые состоятся осенью этого года, станут возможностью для жителей Запорожья выбрать власть, которая желает и способна достигать перемен к лучшему.

«Нужно что-то делать, как-то менять действительность, в которой мы с вами живем. И я уверен, что эти изменения придут», - резюмировал Зеленский.