18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства», - заявили в ведомстве.

Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами.

Прибывшие 18 августа представители ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio», располагавшие аккредитацией Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане.