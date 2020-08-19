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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий указ №332/2020 от 19 августа опубликован на сайте главы государства.

Напомним, 29 июля Зеленский уволил с должности замглавы АМКУ – государственного уполномоченного Нину Сидоренко и назначил на эту должность Наталию Буроменскую, которую перед тем освободил с должности госуполномоченного АМКУ.
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