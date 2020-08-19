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Президент США Дональд Трамп отменил торговые переговоры с Китаем на прошлых выходных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Я отменил переговоры с Китаем. Я не хочу сейчас разговаривать с Китаем», - заявил президент.

На вопрос, откажутся ли США от сделки по первому этапу переговоров, Трамп сказал: «Посмотрим, что произойдет».

Как отмечает издание, для расторжения сделки потребуется письменное уведомление, которое вступит в силу через 60 дней, если обе стороны не договорятся о другой дате.

Первая фаза торговой сделки предусматривает обсуждение выполнения соглашения каждые шесть месяцев. Таким образом Вице-премьер Китая Лю Хэ должен был провести видеоконференцию с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином, но переговоры отложили на неопределенный срок.

Как отмечает издание, Трамп продолжает усиливать жалобы на Китай, в частности, на распространение коронавируса, который он регулярно называет «китайским вирусом».

 «То, что Китай сделал с миром, было немыслимо», - заявил Трамп в интервью во вторник.

Напомним, в результате политики администрации Дональда Трампа, Соединенные Штаты несколько раз повышали таможенные тарифы на китайскую продукцию. Китай предпринял подобные меры, что привело к обострению «торговой войны» между двумя крупнейшими экономиками мира.

В ходе переговоров между государствами в январе 2020 года было подписано соглашение по первой фазе торговой сделки, которая в частности предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму 36,5 млрд долларов в этом году. Однако на фоне пандемии коронавируса, Трамп был готов разорвать сделку, обвиняя Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить COVID-19, вспышка которого была зарегистрирована в китайском городе Ухань в прошлом году.
ForUm

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