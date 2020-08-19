Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста и роспуске парламента. Кейта сделал это через несколько часов после того, как сам он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы во вторник мятежными военными, передает ВВС.

Кейта заявил в телевизионном обращении, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти.

«Если сегодня некоторые элементы в наших вооруженных силах хотят покончить с этим путем интервенции, есть ли у меня на самом деле выбор?» - сказал он.

Ибрагим Бубакар Кейта выиграл президентские выборы в 2018 году, однако в последнее время в Мали ширилось недовольство коррупцией, некомпетентной экономической политикой и ростом насилия в некоторых регионах страны.

Попытка военного переворота началась с перестрелки на военной базе возле столицы страны Бамако во вторник утром.

На военной базе в 15 километрах от столицы восставшие офицеры арестовали командование и пошли маршем на столицу.

Мятеж уже осудили представители Африканского союза, Экономического сообщества стран Западной Африки и бывшей метрополии Франции, от которой Мали получила независимость в 1960 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению руководства страны и восстановлению конституционного порядка.

Мятеж возглавили полковники Малик Дьяу, заместитель командующего военным лагерем Кати возле столицы, и генерал Садио Камара.

После захвата военного лагеря мятежники пошли маршем на столицу. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.

Причины восстания полностью неясны, также как и число поддержавших его солдат и офицеров.

Местные СМИ сообщают, что конфликт мог начаться из-за спора о зарплатах.

Агентство Франс-пресс опубликовало видео пожара в столичном здании, принадлежащем министерству юстиции.

В 2012 году на базе Кати уже произошел мятеж. Военнослужащие были разгневаны неспособностью командования остановить дхижадистов, наступавших на севере страны.

Тогда мятеж привел к военному перевороту и свержению президента, а также привел к победе исламистов на севере.

Отвечая на успехи боевиков, Франция ввела войска и попыталась выбить их из страны.

Сейчас в Мали расквартирован французский военный контингент для борьбы с боевиками-исламистами.

Сейчас мятеж происходит на фоне недовольства президентом и обвинениями правительства в коррупции.

Один из лидеров протестов – имам Махмуд Дико, популярный консервативный политик, выступающий против французского влияния в республике. Он призывает к отставке президента, избранного на второй срок в 2018 году.