Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста и роспуске парламента. Кейта сделал это через несколько часов после того, как сам он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы во вторник мятежными военными, передает ВВС.
Кейта заявил в телевизионном обращении, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти.
«Если сегодня некоторые элементы в наших вооруженных силах хотят покончить с этим путем интервенции, есть ли у меня на самом деле выбор?» - сказал он.
Ибрагим Бубакар Кейта выиграл президентские выборы в 2018 году, однако в последнее время в Мали ширилось недовольство коррупцией, некомпетентной экономической политикой и ростом насилия в некоторых регионах страны.
Попытка военного переворота началась с перестрелки на военной базе возле столицы страны Бамако во вторник утром.
На военной базе в 15 километрах от столицы восставшие офицеры арестовали командование и пошли маршем на столицу.
Мятеж уже осудили представители Африканского союза, Экономического сообщества стран Западной Африки и бывшей метрополии Франции, от которой Мали получила независимость в 1960 году.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению руководства страны и восстановлению конституционного порядка.
Мятеж возглавили полковники Малик Дьяу, заместитель командующего военным лагерем Кати возле столицы, и генерал Садио Камара.
После захвата военного лагеря мятежники пошли маршем на столицу. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.
Причины восстания полностью неясны, также как и число поддержавших его солдат и офицеров.
Местные СМИ сообщают, что конфликт мог начаться из-за спора о зарплатах.
Агентство Франс-пресс опубликовало видео пожара в столичном здании, принадлежащем министерству юстиции.
В 2012 году на базе Кати уже произошел мятеж. Военнослужащие были разгневаны неспособностью командования остановить дхижадистов, наступавших на севере страны.
Тогда мятеж привел к военному перевороту и свержению президента, а также привел к победе исламистов на севере.
Отвечая на успехи боевиков, Франция ввела войска и попыталась выбить их из страны.
Сейчас в Мали расквартирован французский военный контингент для борьбы с боевиками-исламистами.
Сейчас мятеж происходит на фоне недовольства президентом и обвинениями правительства в коррупции.
Один из лидеров протестов – имам Махмуд Дико, популярный консервативный политик, выступающий против французского влияния в республике. Он призывает к отставке президента, избранного на второй срок в 2018 году.
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