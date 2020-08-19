План расходов общего фонда государственного бюджета в I полугодии 2020 не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. И это при том, что он был уменьшен на 77 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Подводя итоги выполнения основной сметы страны за 6 месяцев, он отметил углубление негативных тенденций в экономике, о чем, в частности, свидетельствуют: снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале - на 1,3%); снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале - на 5%); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале - на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

По словам Пацкана, план доходов в I полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. При этом раз приходится говорить о негативном влиянии низкого качества прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн за долл. США. Фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за долл. США, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

«Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в I полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов», - подчеркнул Пацкан.

Кроме того, добавил он, значительны отклонения от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и рост цен, что также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

«Уменьшенный на 77 млрд грн план на I полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждении паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок», - отметил председатель Счетной палаты.

Комментируя поступления от государственных заимствований, Пацкан сказал, что они составляли 263 млрд грн, или треть поступлений государственного бюджета. При этом, добавил он, существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещения их внутренними.

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в I полугодии увеличился на 13,6% - до 2,3 трлн гривен. При этом 60% суммы рост произошел за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

«Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ», - резюмировал Пацкан.