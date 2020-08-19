Киевская прокуратура сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и республики Турция в Украине. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В субботу, 1 августа 2020, правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию «102» и сделал ложное сообщение о заминировании зданий двух посольств.

Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о заминировании является ложным.

Проведенными следственными действиями «минера» удалось установить и задержать.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.