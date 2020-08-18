Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста ООО «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» официально обратилось к политикам через настоящую информационную войну, которую против компании развернули в СМИ. Об этом строительная компания написала на своей странице в Facebook.

«Мы, Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-БУД-ТРЕЙД», которое является генеральным подрядчиком по строительству и ремонту Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время, в средствах массовой информации, в отношении компании «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» распространяется целый ряд негативных публикаций и ведется настоящая информационная война. Компания «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» невольно стала заложником политических баталий.



Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста официально обратился ко всем политикам, публичных и общественных деятелей нашей страны, с просьбой: не использовать компанию «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» в политических играх, обусловленные будущими выборами в органы местного самоуправления; не распространять слухи, не разглашать недостоверную информацию об ООО «ЭКО-БУД-ТРЕЙД»; не создавать искусственные проблемы, тормозящие рабочие процессы, для использования строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода в своих политических целях.

«Со всей ответственностью заявляем о том, что наша компания не участвует ни в каких политических заказах, не имеет протектората ни одной политической силы или отдельного политика и имеет целью добросовестное и качественное выполнение своей работы, понимает необходимость и стратегическую важность данного объекта для инфраструктуры Киева и заинтересована исключительно в завершении работ объекта Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в предусмотренные контрактами сроки, а потому прилагает все усилия для своевременного возведения этого перехода», - подчеркнули в компании.