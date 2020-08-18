также в разделеСтолица
В Киеве ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации 5
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 88 человек 17
Застройщик пообещал убрать лишние этажи на скандальном здании на улице Гончара 26
Суд просят отменить продажу гостиницы «Днепр» 24
Киев из-за жары закрывают для грузовиков 42
В Киеве – еще 104 случая COVID-19 35
На здании КГГА подняли бело-красный флаг Беларуси 46
В Киеве новый антирекорд по количеству больных коронавирусом 35
Прокуратура хочет отсудить у арендатора землю на Трухановом 17
С 17 августа в Киеве ужесточат карантин 165
Коронавирус обнаружили еще у 158 жителей Киева 13
В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком 48
В Киеве открыли самый высокий в Украине световой фонтан 30
В Киеве сгорел локомотив 15
Опрос: Киевляне сказали, кого хотят видеть мэром 219
Экс-нардеп Ильенко идет в мэры Киева 28
В Киеве задержали группу лиц на продаже спецсредства для прослушивания мобильных 28
В Киеве – уже более 10 тысяч случаев коронавируса 15

Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста ООО «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» официально обратилось к политикам через настоящую информационную войну, которую против компании развернули в СМИ. Об этом строительная компания написала на своей странице в Facebook.

«Мы, Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-БУД-ТРЕЙД», которое является генеральным подрядчиком по строительству и ремонту Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время, в средствах массовой информации, в отношении компании «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» распространяется целый ряд негативных публикаций и ведется настоящая информационная война. Компания «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» невольно стала заложником политических баталий.

Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста официально обратился ко всем политикам, публичных и общественных деятелей нашей страны, с просьбой: не использовать компанию «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» в политических играх, обусловленные будущими выборами в органы местного самоуправления; не распространять слухи, не разглашать недостоверную информацию об ООО «ЭКО-БУД-ТРЕЙД»; не создавать искусственные проблемы, тормозящие рабочие процессы, для использования строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода в своих политических целях.

«Со всей ответственностью заявляем о том, что наша компания не участвует ни в каких политических заказах, не имеет протектората ни одной политической силы или отдельного политика и имеет целью добросовестное и качественное выполнение своей работы, понимает необходимость и стратегическую важность данного объекта для инфраструктуры  Киева и заинтересована исключительно в завершении работ объекта Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в предусмотренные контрактами сроки, а потому прилагает все усилия для своевременного возведения этого перехода», - подчеркнули в компании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги