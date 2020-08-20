Админколлегия Северного межобластного территориального отделения АМКУ (в прошлом Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбудила дело по признакам сговора на торгах по строительству «Подольского моста» на общую сумму около 100 млн грн. Об этом сообщил глава Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«В частности, специалисты Отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, в частности при участии ООО «Форма» и ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд» в 5 закупках, проводимых КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев», - написал он в Facebook.

Отделение установило давно знакомую совокупность обстоятельств, а именно:

- представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего «сопернику», совместном использовании IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

- совместное использование IP-адресов для управления счетами,

- неснижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,

- одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

«То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы», - отметил Хмельницкий.

Следует отметить, что весной 2020 году в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства упомянутого моста компании «Эко-Строй-Трейд» и ООО «Форма» на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств.

Подольский мост - мостовой переход, который строится в Киеве через Днепр и должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Начатое в 1993 г. (фактически 2003-м) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования.