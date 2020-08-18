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В Еврокомиссии заявили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась и пока не завершена.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказала пресс-секретарь ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Массрали во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что Совет иностранных дел ЕС в пятницу согласовал необходимость санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

«Работа над дополнительным спискам санкций стартовала. Над этим работает Европейская служба внешних действий. Списки будут подготовлены в рамках существующей рамки санкций в отношении Беларуси. Но пока я не могу спекулировать относительно того, когда работа над ними будет завершена», - сказала Массрали.

Она подчеркнула, что в ЕС не принимали решения о возможном усилении существующих санкций в отношении Беларуси. Существующие ограничения в ЕС действуют до февраля 2021 и включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для репрессий.

«На данный момент, как вы знаете, официального решения об усилении таких санкций не было принято», - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.
ForUm

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