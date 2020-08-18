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Вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе Мириуполя мужчина в шапке «Деда Мороза» и с искусственной бородой совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года, после чего скрылся с места преступления. В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу.

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.

Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также на нем была искусственная борода и шапка «Деда Мороза». Шапка была найдено неподалеку от места преступления.
ForUm

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