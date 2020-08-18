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Министерство здравоохранения Украины пересмотрит рекомендации по организации образовательного процесса с 1 сентября, учтя результаты глобальной конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на Всеукраинской августовской конференции, посвященной организации учебного года 2020-2021, сообщает Укринформ.

«Рекомендации, которые сегодня утверждены, все-таки будут пересматриваться и меняться ... На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются министерства здравоохранения. Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии. Также будут рассматриваться вопросы о том, надо или не надо тестировать (на коронавирус - Ред.) учителей и учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что, согласно утвержденным Минздравом рекомендациям, к работе не будут допускаться педагогические работники с температурой более 37,2°.

Ляшко сообщил, что среди 94 тысяч заболевших коронавирусной болезнью 7% составляют дети в возрасте до 19 лет.

«Большинство случаев в дошкольных учреждениях начинаются с выявления болезни у воспитателя. Поэтому мы ориентируем свои рекомендации именно на проведение температурного скрининга взрослых людей, которые работают в образовательных учреждениях, для того, чтобы исключить занесение болезни или приход больного с симптомами в школу и тем самым повлиять на цепочку распространения коронавирусной болезни «, - подчеркнул Ляшко.

Он призвал работников образовательных учреждений провести беседы с учениками и их родителями о симптомах коронавируса. В то же время руководитель образовательного учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу таким образом, чтобы избежать скопления людей.

Главный госсанврач отметил, что ученики и учителя должны заходить в учебные заведения обязательно в маске, закрывающей нос и рот, однако в классе разрешается находиться без масок.

«Согласно сегодняшним рекомендациям, учителя должны быть в масках на протяжении урока, однако после дополнительных дискуссий, которые сегодня мы провели с педагогами, мы понимаем, что изменим норму - учителям будет разрешено преподавать без масок для лица. В то же время в «оранжевой» зоне мы дадим рекомендации учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции для того, чтобы не нарушать образовательный процесс», - рассказал Ляшко.

По его словам, перед началом урока учитель должен поинтересоваться самочувствием каждого ученика, чтобы убедиться, не появились ли симптомы коронавирусной болезни.

«Если такие симптомы появились, то ребенка нужно перевести в определенное помещение, которое является временным изолятором, затем - сообщить медицинскому работнику и эпидемиологу, который занимается этим образовательным учреждением. Это позволит нам исключить или вовремя выявить и не распространить коронавирусную болезнь», - сообщил Ляшко.

В то же время он акцентировал внимание на обязательном наличии в туалетах учебных заведений жидкого мыла или антисептиков, бумажных полотенец или электросушилок.

«Проветривать классы нужно после каждого занятия в течение 10 минут. Желательно проводить все занятия именно в одном классе, и чтобы только учителя переходили из класса в класс», - добавил Ляшко.
ForUm

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