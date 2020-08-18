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Во всех епархиях Украинской Православной Церкви пройдет сбор пожертвований для пострадавшей в результате трагедии в Бейруте Антиохийской Церкви .

Фото: CNN

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, Священный Синод УПЦ на заседании 17 августа принял решение объявить сбор средств для оказания помощи Антиохийской Православной Церкви.

Заслушав информацию Предстоятеля УПЦ о гуманитарной катастрофе, которая произошла в Ливане 4 августа, Синод постановил в ближайшее время провести во всех епархиях Украинской Православной Церкви сбор пожертвований для помощи братской Антиохийской Церкви.

«Мы возьмем один из разрушенных храмов и будем его восстанавливать», – отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных СМИ по итогам заседания.

Как сообщалось ранее, вечером 4 августа в порту столицы Ливана произошел мощный взрыв, в результате которого сотни людей погибли и тысячи получили ранения, многие остались без жилья. В связи с трагедией Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Антиохийской Церкви, направив Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну письмо со словами сочувствия и поддержки от имени Украинской Православной Церкви.
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