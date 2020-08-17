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Украинская Православная Церковь в сентябре отметит 30-ю годовщину дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II, согласной которой УПЦ получила статус независимой и самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в решении по итогам Священного Синода, который состоялся 17 августа в Киево-Печерской лавре.

Священный Синод констатировал важное значение Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которая стала «предпосылкой для полноценного совершения Украинской Православной Церковью своей спасительной деятельности в независимом Украинском государстве».

«Мы в этом году отмечаем осенью 30-летие Грамоты Святейшего Патриарха Алексия, которая предоставила УПЦ статус независимой и самоуправляемой Церкви с правами автономии. Этот статус является той платформой, на которой строится жизнь УПЦ», -  отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время брифинга для центральных СМИ по результатам работы Священного Синода.

Митрополит Антоний отметил, что права, которые имеет Украинская Православная Церковь, «настолько широки, что в некоторых параметрах больше, чем права некоторых Автокефальных Церквей».

Также Синод призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года и поручил Киевской духовной академии подготовить современное пособие по истории Православия на украинских землях.
ForUm

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