Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 6-летней годовщиной со дня интронизации на кафедру Киевских Митрополитов.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Синодального отдела внешних церковных связей, 17 августа Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю годовщины его интронизации.

Святейший Патриарх Сербский Ириней в своем приветственном слове пожелал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сил и крепости в его Архипастырском служении.

«Святой Архиерейский Собор избрал Вас главой Украинской Православной Церкви в период неопределенности, вызовов и осложнений с которыми мужественно справились во благо вверенного Вам благочестивого клира и благоверного народа. Поздравляя Вас с этим юбилеем, молимся Господу, чтобы Вам подарил телесную крепость, силу духовную и неиссякаемую помощь в Вашем богоугодном служении архипастыря», - отметил Предстоятель Сербской Церкви.

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отметил: «Ваше добросовестное служение, в трудный момент в истории Украинской Православной Церкви и Украины, приносит щедрые духовные плоды для сохранения мира в Украине и устойчивости возглавляемой Вами Православной Церкви в Правде Божией и Его чистоте, которая придерживается канонического порядка святого Православия. Поздравляя Вас, желаю Божьего благословения на дальнейшие Ваши Первосвятительский труды во славу Украинской Православной Церкви и всего Святого Православия, здоровья и благополучия на каждый день».



Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заметил: «Предстоятельствуя за Божественной Евхаристией, посещая епархии Украинской Церкви, встречаясь с паствой, Вы выполняете завет Христов, принимая близко к сердцу надежду и переживания украинского народа. В Вашем лице Украина и Украинская Церковь находят духовного лидера, доброго пастыря и любящего отца. Молитвенно желаю Вам, Блаженнейший Владыка, всемерной помощи Божией. Пусть молитвами больших Киево-Печерских святых Господь укрепляет Вас и пошлет длинные и благие годы жизни!».

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон в своем поздравлении отметил, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий своим Предстоятельским служением «открыл всем, что обретение смирения должно быть основным усилием христиан, и тогда можно обрести плод смирения: истинную радость и жертвенную любовь ко всему».

«Желаю, чтобы Вы продолжали жить, наследуя пример Серафима Саровского, Ксении Петербургской, Германа Аляскинского, сонма отцов Киево-Печерских и всех святых! Пусть Ваша любовь во Христе, которая добыта многими годами Ваших аскетических подвигов, всегда продолжает расти! И пусть Ваша паства увеличивается, имея перед глазами пример Вашей любви и смирения!», - отметил Митрополит Америки и Канады Тихон.

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир заверил Блаженнейшего Онуфрия в постоянных молитвах Всемилостивому Богу, «чтобы Он подал Вашему Блаженству благодатные дары премудрости, духовной крепости и телесного здоровья» в нелегком Предстоятельском служении на благо Украинской Православной Церкви «в сверхтрудное время для всего украинского народа, посреди великого испытания скорбями и постоянными нападками на каноническую Церковь Украины».

Иерарх Румынской Православной Церкви митрополит Молдавский и Буковинский Феофан от имени духовенства и верующих Ясской епархии пожелал Предстоятелю УПЦ «крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни, вместе с пожеланиями Божией помощи в совершении святого дела, на которое Вы были призваны Христом Богом, «Пастыреначальником» (1 Петр. 5:4)».

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр отметил: «В день Вашего возведения на древнюю кафедру Киевских святителей, прошу принять искренние поздравления и светлые молитвенные пожелания от лица всей полноты Латвийской Православной Церкви. У святынь Латвийской земли молимся с любовью за Ваше Блаженство и за всю Вашу всеукраинскую паству. Пусть будет благословенным и спасительным Ваше великое служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, лику святых древнего Киева и всех угодников Божиих».

Также свои поздравления по случаю интронизации прислал настоятель монастыря Путна архимандрит Мелхиседек (Велик) (Румынская Православная Церковь).

В ОВЦС УПЦ сообщили, что поздравления на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия продолжают поступать.