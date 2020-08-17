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За шесть лет Предстоятельства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия увеличилось число монахов, священников и монастырей Украинской Православной Церкви.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал на брифинге центральным украинским СМИ перед началом Божественной литургии по случаю годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Наша Церковь - в количестве приходов, а также - священнослужителей. В 2014 году в УПЦ было 11 970 священников, а теперь 12 311 священников; в 2014 году у нас было 228 монастырей, сегодня насчитывается 255 монастырей, то есть за это время открылось 27 монастырей. Количество монахов и монахинь тоже увеличивается: в 2014 году несли послушание 4 053, сегодня – 4 609 монахов, то есть за это время стало подвизаться еще 556 монахов и монахинь », - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, «если есть монастыри, если есть люди, которые хотят стать монахами, то это показатель того, что Церковь действительно Христова, а не организация, которая создана и поддерживается государством».

Как подчеркнул управляющий делами УПЦ, несмотря на притеснения и препятствия по регистрации приходов Украинской Православной Церкви, которые совершались в течение этих последних шести лет, каноническая Церковь выросла.

Также митрополит Антоний отметил, что все эти шесть лет Украинская Православная Церковь проводит в молитве за нашу страну, защищая чистоту Православной веры и каноническое устройство, а также всесторонне помогая украинскому народу и нашей стране.

Митрополит Антоний отметил, что все вызовы, которые стояли в последнее время перед нашей Церковью и нашим народом - и религиозные конфликты, и усиление украинского раскола, административное и силовое давление на УПЦ со стороны предыдущей власти, и конфликт на Донбассе, и пандемия COVID-19 - каждая епархия, каждый приход, каждый монастырь УПЦ провели в молитве и благотворительной помощи вынужденным переселенцам, больным, нуждающимся.

«Это все переживала УПЦ во главе с Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Мы рады, что именно такие добродетели: любовь к Богу, к ближнему, мужество в вере, желание защитить каждого в нашей стране, смирение - все это проявилось в характере нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и помогло пережить вызовы», - заключил владыка.
ForUm

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