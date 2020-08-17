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Работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку, сообщает агентство Интерфакс-Запад.

«Мы бастуем», - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед зданием БТ собралось более 100 сотрудников.

Ранее в понедельник утром сотрудник гостелеканала «Беларусь 1» сообщил агентству «Интерфакс-Запад» о намерении коллектива провести забастовку. «Забастовка планируется. Мы собираемся прийти на рабочие места и не работать», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 15 августа у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста.

В ходе митинга к зданию БТ подъехали пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт и председатель Совмина Наталья Кочанова. Протестующие встретили их криками «Правду!» и «Позор».

Как сообщал портал Tut.by, в ходе переговоров Кочанова призвала сотрудников БТ успокоиться. «Разберемся. Расставим все на свои места. Но если сегодня вы будете раскачивать ситуацию, то завтра из нее просто так не выйдешь. Не выйдешь - поверьте мне», - сказала она.

По словам работников БТ, по завершению встречи Кочанов и Эйсмонт покинули здание с черного входа.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.
ForUm

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