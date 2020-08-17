Между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем появилась телефонная связь.

Это произошло на фоне нормализации отношений между государствами, передает Радио Свобода.

«Раньше абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, которое гласило, что соединение с израильскими номерами невозможно. Развитие интернета позволило людям обходить запрет, однако даже такие звонки часто прерывались», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Ожидается, что вскоре страны-участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.

Эта сделка стала третьим подобным израильско-арабским договором с 1948: в 1979 году был подписан договор с Египтом, а в 1994 году - с Иорданией.

Стоит отметить, что до сих пор Израиль не имел никаких дипломатических отношений с арабскими странами Персидского залива. Однако общая для сторон угроза со стороны Ирана способствовала активизации неофициальных контактов между Израилем и арабскими государствами, включая ОАЭ.