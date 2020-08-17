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 Правительство Новой Зеландии приняло решение о переносе на один месяц начала всеобщих выборов из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джастина Арден.

«В конечном счете, 17 октября (...) – это дает партиям достаточно времени для планирования различных условий, в которых мы будем вести предвыборную кампанию», – сказал Ардерн журналистам на пресс-конференции, передает Интерфакс.

Она отметила: «Мы все в одной лодке. Мы все ведем кампанию в одной и той же среде».

Изначально выборы были назначены на 19 сентября. Новозеландский закон требует, чтобы они были проведены до 21 ноября. Предварительное голосование теперь начнется в стране 3 октября.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что «здравый смысл возобладал».
ForUm

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