Лідери цивілізованих країн не поспішають приєднуватися до Ради миру Трампа

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не приєднається до так званої “Ради миру” президента США Дональда Трампа, перше засідання якої заплановане на 19 лютого у Вашингтоні.

«Це не входить до графіку прем’єр-міністра», — заявив речник уряду Павлос Марінакіс.

Спочатку рада була представлена як невелика група лідерів для контролю за припиненням вогню в Газі. Пізніше президент США запросив десятки країн і запропонував розширити організацію до більш широкого механізму вирішення конфліктів.

За даними Axios, 19 лютого Білий дім проведе засідання лідерів Ради миру, присвячене ситуації в Секторі Гази та відновленню регіону.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон також повідомив про рішення країни не приєднуватися до ради. Він зазначив, що Нова Зеландія не готова брати участь у «її нинішньому вигляді».

Хоча до ініціативи вже долучилися Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та тоталітарна Білорусь, більшість західних союзників США демонструють стриманість у питанні участи.