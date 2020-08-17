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На здании Киевской городской государственной администрации вывесили национальный бело-красный флаг Беларуси, который используют протестующие.

Об этом сообщил Киева Виталий Кличко, опубликовал соответствующее фото в Telegram.

«Жыве Беларусь!» - написал он.

Бело-красно-белый флаг – в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.

В воскресенье в Минске прошел масштабный митинг. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения повторных выборов.
ForUm

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