За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. Из них в медучреждениях находится 11 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Дома наблюдаются врачами 23 заболевших: Львовская область - три военнослужащих и два работника ВСУ, Киевская область - 10 военнослужащих и пять работников ВСУ, Одесская область - один военнослужащий, Житомирская область - два работника ВСУ.

По состоянию на сегодняшний день, в украинской армии болеет 429 человек. Всего выздоровели 767 человек, скончались шесть пациентов. На самоизоляции находятся 733 человека.

Напомним, украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса.