В воскресенье ночью, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп. Водителя доставили в больницу.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации.
Так, примерно в 01:20 между населенными пунктами Сколе и Коростов перевернулся грузовик, которым управлял житель Закарпатской области.
В результате аварии водитель автомобиля с диагнозом «ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, порез руки», в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.
«Автомобилем был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев-Чоп. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница-Турка. С 4:00 организовано реверсивное движение между населенными пунктами Сколе и Коростив», - говорится в сообщении.
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