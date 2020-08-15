Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Как сообщает Reuters, за его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Таким образом, проект резолюции был отклонен.

Для его принятия нужно девять голосов «за» и отсутствие наложения вето со стороны пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции.

Срок действия эмбарго истекает 18 октября.

«Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

По его словам, отклонив проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое действует уже 13 лет, Совбез ООН «проложил дорогу для мирового спонсора терроризма к покупке и продаже обычных вооружений без ограничений ООН».

Как заявил Помпео, Совбез ООН отклонил прямые призывы многих стран Ближнего Востока продлить эмбарго. Арабские страны и Израиль решительно поддержали продление эмбарго.

«Эти страны знают, что Иран будет сеять еще больший хаос и разрушения, если истечет эмбарго, но Совет Безопасности решил проигнорировать их», — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что «неспособность Совета Безопасности действовать решительно в защиту международного мира и безопасности непростительна».

«Соединенные Штаты никогда не оставят наших друзей в регионе, которые ожидали большего от Совета Безопасности. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы режим теократического террора не имел свободы покупать и продавать оружие, которое угрожает сердцу Европы, Ближнего Востока и других стран», — говорится в заявлении Помпео.