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Генеральный подрядчик строительства Подольского-Воскресенского моста – ООО «Эко-Буд-Трейд» – уверяет, что не имеет долга в размере 200 млн гривен перед субподрядчиком – ООО «Инжиниринговая мостовая компания». При этом субподрядчик, дескать, еще и не выполнил свои обязательства на сумму 74 млн гривен, которые получил в виде аванса.

Об этом KV стало известно из сообщения ООО «Эко-Буд-Трейд», направленного на электронную почту редакции. В письме содержалась просьба  опубликовать данную информацию.

«Долга в размере 200 млн гривен у ООО «Эко-Буд-Трейд» перед ООО «Инжиниринговая мостовая компания» нет. При этом именно ООО «Инжиниринговая мостовая компания» имеет задолженность перед ООО «Эко-Буд-Трейд» в виде невыполненных обязательств на сумму 74 млн гривен, которые субподрядчик получил в качестве аванса и не выполнил в должном качестве свои обязательства», – сообщили КВ в ООО «Эко-Буд-Трейд».

В ООО «Эко-Буд-Трейд» заверили, что у них имеется подтверждение сообщения субподрядчику ООО «Инжиниринговая мостовая компания» о невыполнении им на надлежащем уровне работ.

«Все авансирования работ субподрядчика ООО «Инжиниринговая мостовая компания» ООО «Эко-Буд-Трейд» выполнило вовремя, подтверждением этому является соответствующая документация писем-заявок на аванс и бухгалтерские выписки. ООО «Эко-Буд-Трейд», придерживаясь высоких стандартов ведения бизнеса и организации деятельности компании заботиться о том, чтобы сотрудничество со всеми субподрядчиками, в том числе и ООО «Инжиниринговая мостовая компания», происходило с четким соблюдением условий договора и выполнением последними обязательств – предоставление качественных услуг, а также со стороны ООО «Инжиниринговая мостовая компания» требует надлежащим образом оформленных документов», – резюмировали в компании.

Напомним, ранее субподрядчик строительства Подольского-Воскресенского моста – ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» – заявила о том, что генподрядчик этого строительства – ООО «Эко-Буд-Трейд» – не рассчитывается за ванты и выполненные на объекте работы с осени 2019 года. На сегодня, по информации ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания», долг составляет около 200 млн гривен.
ForUm

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