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Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. При этом ЦИК отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов.

На белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В Минске освобождены трое задержанных во время протестов граждан Украины, ведуется переговоры об освобождении четвертого.

Ранее задержанных в Беларуси граждан России, членов ЧВК «Вагнер», вернули на родину. 

По состоянию на утро 14 августа в Украине зафиксировано 87872 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – 1732. 

Киев попал в «желтую» зону эпидемической опасности, с 17 августа в столице ужесточат карантин. Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 158 жителей Киева. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.    

Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено.
ForUm

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