Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 158 жителей Киева. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150-ти жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и две девочки - 2 лет и 16. Также 72 человека в возрасте от 18 до 91 года и трое мальчиков от одного года до 12. Заболели том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37. В Оболонском и Соломенском – по 23. В Днепровском районе – 22 случая», - отметил Кличко.

По состоянию на утро 14 августа в Украине зафиксировано 87872 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – 1732.