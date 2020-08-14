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В Минске освобождены трое задержанных во время протестов граждан Украины, ведуется переговоры об освобождении четвертого, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», - говорится в его Facebook.  

Зеленский отметил, что «наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа».

«Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности», - заявил президент.

Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.  

Ранее стало известно об освобождении  украинских волонтеров «Восток SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

 
ForUm

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