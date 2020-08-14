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Столица попала в «желтую» зону эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Из-за роста количества больных по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Киев оказался в «желтой» зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2 процента», - сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

  • пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – масок.
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
  • запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
  • проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя.

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.

А общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

«Эти ограничения, по решению правительства, начинают действовать с понедельника, 17 августа, - отметил мэр. - Да, ситуация – неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирус. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. - Для вашего здоровья и здоровья окружающих. Носите маску в общественных местах и ​​в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком».

Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 158 жителей Киева. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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